Verohallinto on paljastanut kymmeniä järjestelmällistä veronkiertoa tarjoavia yrityksiä – verotuloja jäänyt saamatta vuosittain noin 80 miljoonaa euroa

Verohallinto arvioi, että yritysten toiminnan vuoksi valtiolta on jäänyt saamatta vuosittain noin 80 miljoonan euron edestä verotuloja vuosina 2018–2021. Verohallinnon havaintojen perusteella vuosittain noin 700 miljoonaa osaketta on mahdollisesti kaupattu edestakaisin. Järjestelyssä on hyödynnetty eri valtioiden välisiä verosopimuksia, joiden perusteella osingoista ei peritä lähdeveroa.