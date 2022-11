Viime vuoden verotiedot tulevat julki tänään – niistä eivät selviä suurituloisimmat vaan eniten veroja maksaneet

– Määrän väheneminen johtunee siitä, että asiakkaille on viestitty, että vastustamispyynnön hyväksymisestä huolimatta tieto vastustamispyynnön tehneiden nimistä on julkinen tieto, jonka mediat saavat pyydettäessä, ja he voivat erikseen katsoa näiden henkilöiden tulotiedot, kertoi Verohallinnon ylitarkastaja Laura Ruotsalainen STT:lle sähköpostitse lokakuussa.