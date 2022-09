Yhdysvaltojen keskuspankin koronnosto syöksi pörssit laskuun myös Aasiassa

Fed on nostanut nyt kolmesti peräkkäin korkoa 0,75 prosenttiyksiköllä ja yhteensä se on nostanut korkoa viidesti kuluvan vuoden aikana. Korkohaarukka on nyt 3,00–3,25 prosenttia ja se on korkeimmillaan vuoden 2008 tammikuun jälkeen. Wall Streetin pörssikurssien ohella koronnosto näkyi dollarin kurssissa, joka nousi euroon nähden korkeimmalle tasolleen lähes 20 vuoteen. Edellisen kerran dollari on ollut yhtä vahva lokakuussa 2002.