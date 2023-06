Yhdysvaltain kauppakomissio pyysi tuomioistuinta pysäyttämään Microsoftin jättikaupan

Microsoft on tarjonnut muun muassa Call of Duty -peleistä tunnetusta peliyhtiöstä noin 69 miljardia dollaria, mikä on tämänhetkisellä kurssilla noin 64,1 miljardia euroa. LEHTIKUVA/AFP