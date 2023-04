Yhdysvaltalaisen First Republic Bankin osake yhä rajussa laskussa, vaarassa joutua selvitystilaan

Yhdysvaltalainen First Republic Bank on vaarassa joutua selvitystilaan. Pankin osake on ollut koko viikon rajussa laskussa New Yorkin pörssissä. Perjantaina yhtiön osakkeen arvo laski noin 43 prosenttia, ollen pörssipäivän päätteeksi 3,51 dollaria.