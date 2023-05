Juuri nyt: Yhdysvaltalaisyhtiö Plug Power suunnittelee kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta Suomeen

Plug on vihreän vetytalouden toimija, joka on noteerattu New Yorkin pörssissä. Plugin tiedotteessa kerrotaan, että yhtiön suunnittelemien vihreän vedyn tuotantolaitosten odotetaan luovan Suomeen 1 000 suoraa työpaikkaa ja yli 3 000 välillistä työpaikkaa.