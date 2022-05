Yhdysvaltojen keskuspankilta odotetaan isoa koronnostoa

Korkoja nostamalla keskuspankki pyrkii saamaan hintarallin hidastumaan. Odotus markkinoilla on, että korkoja nostetaan tämän vuoden aikana vielä ainakin pari kertaa lisää ja että ohjauskorot nousevat tämän vuoden aikana 2,9 prosenttiin. Samalla on herännyt huolta, että koronnosto voi syöstä Yhdysvaltojen talouden taantumaan. Epävarmuus on jo näkynyt pörssikursseissa, jotka ovat olleet Yhdysvalloissa selvässä luisussa tänä vuonna.