Yrittäjägallup: Lähes neljännes yrityksistä nostaa hintoja – sota nostaa kustannuksia

Mielipidetiedustelun mukaan 70 prosenttia yrittäjistä kannattaa Natoon liittymistä. Osuus on noussut maaliskuusta, jolloin sitä kannatti 64 prosenttia. Kannatus on sitä vahvempi, mitä iäkkäämpi yrittäjä on ja mitä isompi yritys on. Eniten kannatusta tulee Pohjois- ja Itä-Suomesta.