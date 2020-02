Puheenvuoro: Entinen ylimeteorologi jarruttelee: Jäitä hattuun ilmastoasioissa – pohjoisilla leveysasteilla on monenlaisia ilmastoja, ja Kanadassa pakkaset paukkuvat edelleen

Tänä talvena Suomessa kuten muuallakin Pohjoismaissa ja Baltiassa sade on tullut paljolti vetenä ja maa ollut laajalti musta. Yhtä pohjoisessa Kanadassa talvi on sen sijaan ollut ihan toisenlainen. Sääennustuksissa Kanadan etelärajaa myöten on annettu äärimmäisen pakkasen varoituksia muistuttaen, että paljas iho paleltuu minuuteissa. Lue lisää