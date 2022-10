Aborttikysymys ei riittäne pelastamaan demokraatteja Yhdysvaltain välivaaleissa, vaikka korkeimman oikeuden kiistelty päätös motivoi ihmisiä äänestämään

Talouden ja laukkaavan inflaation merkitys äänestyspäätökselle on suurempi alueilla, joissa kongressin paikoista on kovempi kilpailu. Valtakunnallisesti 59 prosenttia rekisteröityneistä äänestäjistä sanoo, että talous on äärimmäisen tärkeä aihepiiri heidän äänestyspäätöksensä kannalta. Lukema kuitenkin nousee 67 prosenttiin äänestyspiireissä, joissa ehdokkailla on tasaväkisempi tilanne uurnille lähtiessä. Niissä demokraattien saama tuki laskenee ja äänestäjät suosivat todennäköisemmin republikaaniehdokkaita, CNN kertoo.