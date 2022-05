Aborttioikeus uhkaa halkaista Yhdysvallat kahtia – korkeimman oikeuden päätöstä kansakunnan kohtalonkysymyksestä odotetaan ensi kuussa

Yhdysvaltain nykypolitiikassa aborttilainsäädännön aikaansaanti on kaukainen haave, sillä edes yksinkertaisten lakipakettien läpivienti kongressista on työn ja tuskan takana. Demokraattien hiuksenhienon enemmistön on ollut vaikea saada uudistuksia läpi, sillä ne vaativat vähintäänkin kaikkien oman puolueen edustajien tuen. Republikaanien leiristä tukijoita demokraattien lakiehdotuksille on nykyisin lähes mahdotonta saada.