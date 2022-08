Afganistanin naiset ja tytöt ovat ahtaalla vuosi Talebanin valtaan astumisen jälkeen – yläkoulut pysyneet kiinni tytöille, naisia ajettu pois työpaikoilta

Monet naiset on käytännössä teljetty nyt koteihinsa. Taleban on vaatinut naisia pysymään kodeissaan, ellei heillä ole hyvää syytä liikkua ulkona. Naiset eivät enää saa matkustaa yksin kotipaikkakuntansa ulkopuolelle tai ulkomaille, vaan heillä on oltava mukaan miespuolinen perheenjäsen saattajana.