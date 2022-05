Afrikan unionin puheenjohtaja aikeissa vierailla Venäjällä ja Ukrainassa

Lisäksi unioni on Sallin mukaan hyväksynyt kutsun koota kaikki halukkaat jäsenmaidensa johtajat keskustelemaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Zelenskyi on Sallin mukaan ilmaissut tarpeesta keskustella Afrikan maiden johtajien kanssa. Myös tämä keskustelu on määrä järjestää lähiviikkoina, Sall kertoo.