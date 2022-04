Aika on Ukrainan puolella ja Venäjää vastaan, katsovat asiantuntijat – Venäjä yrittää saavuttaa edes jonkin maalin Itä-Ukrainassa voitonpäivään mennessä

– Ihan ilmiselvästi aika on Ukrainan puolella, kuten se on ollut oikeastaan ensimmäisestä viikosta lähtien. Mitä hitaammin ja tahmeammin Venäjän hyökkäys on edennyt, sitä paremmaksi Ukrainan asema on koko ajan muuttunut, arvioi STT:lle everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa (ei sukua Antti Pihlajamaalle).