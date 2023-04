Ainakin 42 sotilasta ja vapaaehtoista kuollut epäiltyjen jihadistien iskuissa Burkina Fasossa viikonloppuna

Burkina Fason hallinto on jo aiemmin ilmoittanut aikovansa rekrytoida 5 000 sotilasta lisää taistelemaan jihadisteja vastaan. Väliaikaispresidentti Traore on ilmoittanut tavoitteeksi vallata takaisin 40 prosenttia maan pinta-alasta, joka on tällä hetkellä jihadistien hallinnassa.