Ainakin kuusi ihmistä kuoli räjähdyksessä Istanbulin keskustassa, Turkin varapresidentin mukaan kyseessä itsemurhaisku

Turkin Istanbulissa ainakin kuusi ihmistä on kuollut ja 58 haavoittunut räjähdyksessä kaupungin keskustassa. Turkin varapresidentin Fuat Oktayn mukaan kyseessä on ollut itsemurhaisku. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi aiemmin alustavien merkkien viittaavan siihen, että kyse on terrori-iskusta.