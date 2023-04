Ainakin yksi kuollut ja useita loukkaantunut iskussa Tel Avivissa

Israelissa Tel Avivissa ainakin yksi ihminen on kuollut ja useita loukkaantunut poliisin terrorismiksi kuvaamassa iskussa. Tiedot yksityiskohdista vaihtelevat eri medioissa, mutta ilmeisesti hyökkääjä on ajanut autolla väkijoukkoon, ja lisäksi paikalla on ammuttu.