Äiti tyhjensi tyttärensä vastaremontoitua asuntoa Borodjankassa, missä Venäjän pommit halkaisivat kerrostaloja kahtia

Asunnon ovi on auki. Sisällä Antonina Ostaptshuk, 69, etsii lisää pelastettavaa. Paljoa asunnossa ei enää ole. Pistorasiat on kerätty talteen, makuuhuoneessa on vielä parivuode. Olohuoneen ikkunan tai parvekkeen paikka on repeytynyt auki. Lattialla on lasia ja seinän palasia.