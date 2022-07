Ajatushautomo: Venäjä todennäköisesti valloitti Lysytshankin– tiedot kuitenkin ristiriitaisia

Ukrainan sodan tämän hetken polttopisteen, maan itäosassa sijaitsevan Lysytshanskin, taistelujen tilanteesta on saatu ristiriitaisia tietoja. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi eilen, että Ukrainan joukot todennäköisesti vetäytyivät Lysytshanskista, minkä seurauksena Venäjä valloitti sen.