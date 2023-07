Akropolis kärsii liikaturismista, Kreikan valtio saa risuja kulttuuriaarteensa laiminlyönnistä

Kreikan pääkaupungissa Ateenassa sijaitseva Akropolis-kukkula on yksi antiikin ajan kuuluisimpia arkeologisia jäänteitä, jonka laella seisova Parthenonin temppeli on tunnettu antiikin Kreikan symboli. Se on myös liikaturismin kuormittama paikka, jota rasittavat yhtä suuremmat matkailijamassat.