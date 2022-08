Amazonin sademetsää tuhoutunut alkuvuodesta jälleen ennätysmäärä – planeetalle kriittinen raja lähenee, jos sama tahti jatkuu

Metsistä hävitetty 17 prosenttia - 20 on prosenttia kriittinen rajaAmazonin kohtalo on ihmiskunnalle äärimmäisen tärkeä, oikeastaan ihmiskunnan kohtalonkysymys.Pyhälän mukaan sademetsän muutos hiilinielusta hiilipäästöjen lähteeksi olisi todennäköisesti peruuttamaton ja samalla vakavin este ilmaston kuumenemisen pysäyttämiseksi. – Brasiliassa hävitetään enemmän sademetsää kuin muissa maissa, jonne Amazon levittäytyy, hän sanoo.Jo muutama vuosi sitten Amazonin sademetsästä oli hävitetty 17 prosenttia.– Tutkijat ovat sanoneet, että jos osuus ylittää 20 prosenttia, niin sademetsä alkaa tehokkaasti kuivaa ja tuhota itseään. Nyt jo on nähty, että suuressa osassa Amazonian kaakkoisosaa sademetsät ovat alkaneet muuttua hiilivarastoista hiilen päästölähteiksi, Pyhälä kertoo.Huolestuttavinta on, että metsää on hävitetty myös sen keskeisillä alueilla, niin sanotussa Amazonian sydämessä, jossa sademetsän kosteus on ollut korkea.– Sielläkin sademetsät ovat alkaneet kuivua.Pahimpia ympäristörikollisia toivotaan tulevaisuudessa Haagiin