Amnesty: Koronan varjolla tehtiin vakavia ihmisoikeusloukkauksia

Rakenteellista syrjintää ja köyhyyttä kokevia ihmisiä on myös syytetty koronarajoitusten rikkomisesta ja viruksen levittämisestä, mikä on lisännyt näihin ihmisiin kohdistuvaa stigmaa ja väkivaltaa. Väkivallan ja rangaistusten pelko on kasvattanut ihmisten kynnystä hakeutua terveydenhoitoon.