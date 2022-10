Amnesty: Sri Lankassa hengenvaarallinen pula ruuasta ja lääkkeistä

Sri Lankan talouskriisi on vienyt maan laajamittaiseen köyhyyteen ja nälänhätään, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Maassa on hengenvaarallinen pula lääkkeistä ja terveydenhuollon välttämättömistä tarvikkeista, järjestön raportissa sanotaan. Pulaa on muun muassa sideharsoista, suonensisäisistä antibiooteista ja insuliinista.