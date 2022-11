Amnesty: Venäjän pakkosiirrot Ukrainassa todennäköisesti rikos ihmisyyttä vastaan

Moni Amnestyn haastattelemista ihmisistä sanoi, että he kokivat painetta hakea Venäjän kansalaisuutta. Venäjän kansalaisuuden hakemista on helpotettu esimerkiksi orvoksi väitettyjen ukrainalaisten lapsien sekä joidenkin vammaisten kohdalla. Käytännön on ollut tarkoitus helpottaa näiden lasten adoptiota venäläisiin perheisiin.