Antisankari ja konna, mutta niin vain heistä tuli kuningas ja kuningatar

Charles on myös tehnyt tiettäväksi, että ei juuri arvosta nykyarkkitehtuuria ja on siksi joutunut kerran jos toisenkin kipakkaan sanasotaan. Charles on muun muassa kuvaillut Lontoon maineikkaan taidemuseon National Galleryn modernia lisärakennusta hirviömäiseksi paiseeksi rakastetun ja tyylikkään ystävän kasvoilla.