Apulaisprofessori arvioi Wagner-kapinan heikentäneen Putinin kykyä johtaa Venäjää

Toinen teoria on puolestaan se, jonka Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen toi esiin Iltalehdessä. Himanen sanoi, että myös sellainen spekulaatio on mahdollinen, että operaatio on suunniteltu ja sen pyrkimys on viime kädessä vahvistaa Putinin asemaa.