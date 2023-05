Arabimaiden ulkoministerit: Syyrialaispakolaisten turvallinen kotiinpaluu ensisijainen tavoite

Syyrian sisällissodassa on kuollut yli puoli miljoonaa ihmistä ja lähes puolet maan 23 miljoonasta asukkaasta on joutunut pakenemaan kodeistaan joko maan sisäisesti tai ulkomaille. Vaikka presidentti Bashar al-Assad on ottanut sisällissodassa menettämiään alueita takaisin hallintaansa, suuri osa Syyrian pinta-alasta on yhä al-Assadin hallinnan ulkopuolella.