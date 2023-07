Ukrainan mukaan Venäjä iski asuinrakennukseen Lvivissä – neljä ihmistä kuollut

Vaikka Venäjä hyökkää Ukrainaan ohjus-, tykistö- ja lennokki-iskuilla säännöllisesti, isku yllätti, sillä satojen kilometrien päässä eturintamasta sijaitseva Lviv on tähän mennessä saanut olla pitkälti rauhassa. Ukrainan ilmapuolustus on pystynyt torjumaan useimmat Venäjän öisin pääkaupunki Kiovaan ampumista ohjuksista. Iskuja on tullut Kiovaan useina öinä.