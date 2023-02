Asiakirjavuoto: Venäjä suunnittelee ottavansa Valko-Venäjän täysin hallintaansa vuoteen 2030 mennessä

– Tietysti Venäjä ottaa Valko-Venäjän hallintaansa, mutta kysymys on, tekeekö se sen itsenäisyyden kustannuksella. Minusta on yllättävää, että tämä tavoite – vuosi 2030 – on asetettu niin pitkälle eteenpäin. Miksi Venäjän pitäisi odottaa niin kauan?