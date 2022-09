Asiantuntija: Venäjä voi yrittää kiihdyttää sotaa vastatoimena tappioille Itä-Ukrainassa – joukkojen motivaation ylläpito käy kuitenkin yhä haastavammaksi

– Nyt on ollut huhuja siitä, että osa sotilaista haluaisi jättää asemiaan. Tämä koskee kuitenkin enemminkin joitakin yksiköitä kuin koko Venäjän asevoimia. Mutta se on merkki siitä, että Venäjän on hankala kiihdyttää sotatoimia mobilisoimalla lisäväkeä, jos motivaatiota on vaikea ylläpitää.