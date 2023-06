Atlantilla kadonneessa sukellusveneessä loppunee happi tänään, aluksen löytymisellä todella kova kiire

Monikansalliseen pelastusoperaatioon on osallistunut muun muassa Yhdysvaltain ja Kanadan sotilaslentokoneita, rannikkovartioston aluksia sekä kauko-ohjattavia robotteja. Etsintöjä on keskitetty Pohjois-Atlantilla alueille, joilla on havaittu vedenalaisia ääniä tiistaina ja keskiviikkona.