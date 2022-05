Australia on maailman suurimpia fossiilisten polttoaineiden viejiä – maan parlamenttivaaleissa päätetään ilmastotoimien tulevaisuudesta

Vaikka Australia on ilmastokriisin näkökulmasta erityisen haavoittuvainen alue, sen johtajat ovat kansainvälisillä areenoilla pitäneet nimenomaan ilmastonmuutosta kiihdyttävän fossiilipolttoaineteollisuuden edut mielessään. Tämä johtuu siitä, että Australian talous on pitkään ollut riippuvaista kivihiilestä ja maakaasusta, ja maa on yksi maailman suurimmista fossiilisten polttoaineiden viejistä. Lisäksi Australian kotimaan energiantuotanto on paljolti sidoksissa kivihiileen ja maakaasuun.