Avustustoiminta miehityksen alla on rankkaa ja vaatii oveluutta: "Kerran löysin vaippapaketeista luoteja"

Paitsi kahvila, Julijan yritys on avustustoiminnan keskus. Se on ollut sitä jo pitkään: ensin avustustoimintaa pyörittivät vain Julija ja hänen siskonsa, mutta myöhemmin mukaan on tullut myös liuta muita ihmisiä. Puolet kahvilan sisätiloista oli haastattelua tehtäessä täynnä avustustarvikkeita.