BBC: Vehnän hinnat maailmanmarkkinoilla nousseet jyrkästi Venäjän uhattua Ukrainan satamia lähestyviä laivoja

Presidentti Vladimir Putin on sanonut Venäjän palaavan viljasopimukseen heti, jos Venäjän vaatimukset otetaan huomioon. Venäjä on vaatinut muun muassa, että pakotteet, jotka koskevat venäläisen viljan ja lannoitteiden toimittamista maailmanmarkkinoilla, on poistettava.