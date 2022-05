Biden lupasi Yhdysvaltain auttavan Taiwania, jos Kiina hyökkäisi saarelle

Kiina on jatkuvasti vahvistanut läsnäoloaan Etelä-Kiinan kansainvälisellä merialueella, mikä on ärsyttänyt naapurimaita ja Yhdysvaltoja. Japanilla ja Kiinalla puolestaan on kiistoja Itä-Kiinanmerellä sijaitsevista saarista.