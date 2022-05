Biden puhui taas Taiwanin sotilaallisesta puolustamisesta ja Blinken pehmensi – Yhdysvallat jatkaa "strategisen savolaisuuden" -linjaa Kiinan-politiikassaan

Taiwanin valloitus ei olisi Kiinalle Purasen mukaan juurikaan helpompi tehtävä kuin Ukraina Venäjälle. Taiwan on pieni, mutta aseistetun saaren valloittaminen suuressa meri- ja maihinnousuoperaatiossa on sotilaallisesti aina haastavaa. Venäjän epäonnistumiset tulivat Kiinalle luultavasti yhtä suurena yllätyksenä kuin muillekin, tutkija arvioi. Kiinan on arveltu tienneen Pekingin olympialaisten aikaan, että Venäjä on toteuttamassa operaationsa kisojen jälkeen.