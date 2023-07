Bidenin mukaan sodan aikana Ukrainasta ei voi tulla Naton jäsenmaata

Yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW (Institute for the Study of War) on puolestaan kertonut, että Wagner-palkkasotilasyhtiön juhannuskapina voi edelleen aiheuttaa muutoksia Venäjän sotilasjohdossa. ISW:n seuraaman merkittävän venäläisen sotabloggaajan mukaan Venäjällä saatetaan olla tekemässä päätöstä puolustusministeri Sergei Shoigun korvaamisesta.