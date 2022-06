Bidenin mukaan Yhdysvallat ei neuvo Ukrainaa alueluovutuksissa – lännessä on keskusteltu mahdollisuudesta neuvotteluratkaisuun, mutta Ukrainaa ei haluta painostaa

Muutettuaan strategiaansa ja keskityttyään Itä-Ukrainan rintamalle Venäjä on pystynyt saavuttamaan paikallista menestystä. Sota on muuttunut raskaaksi näännytyssodaksi, joka käy kalliiksi molemmille osapuolille. Vaikka Venäjä kärsii edelleen suuria mies- ja kalustotappioita, on sillä riittävästi sotilaallista voimaa sodan jatkamiseksi pitkään. Perjantaina sodan alkamisesta tuli kuluneeksi 100 päivää.