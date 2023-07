Bidenin vierailu huipentaa Suomen ja Yhdysvaltain kuherruskuukauden, maiden välit ovat läheisemmät kuin koskaan

– Tunnelmat molemmissa maissa ovat tosi positiiviset. Suomessakin on nähty, että Yhdysvaltojen vastustajia ja kritisoijia on todella vähän. Nyt on selkeästi tällainen kuherruskuukausi menossa, ja iso ikkuna tiivistää suhteita ja löytää kumppaneita, Helenius sanoo STT:lle.