Blinken aloitti keskustelut Kiinassa, tapaaminen ulkoministerin kanssa "rakentava"

Taiwanin asema on hiertänyt Yhdysvaltojen ja Kiinan välejä merkittävästi. Kiina pitää demokraattisesti hallittua saarta itselleen kuuluvana ja on ilmaissut olevansa tarvittaessa valmis palauttamaan Taiwanin emämaan yhteyteen sotilasvoimin. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puolestaan on sanonut Yhdysvaltojen olevan valmis puolustamaan Taiwania sotilaallisesti.