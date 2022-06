Blinken: Yhdysvallat ajaa edelleen oikeutta ehkäisyyn ja aborttiin – " Ulkoministeriö on sitoutunut puolustamaan oikeutta ehkäisyyn ja raskaudenkeskeytyksiin."

Muualla maailmassa oikeus aborttiin on monin paikoin edennyt. Irlannissa aborttikielto kumottiin kansanäänestyksen jälkeen vuonna 2018. Useissa Latinalaisen Amerikan maissa aborttioikeus on ollut tiukasti rajoitettu, mutta muutoksen merkkejä näkyy. Kolumbia on helmikuussa sallinut abortin 24 raskausviikkoon mennessä, ja Chile on ilmoittanut kirjaavansa oikeuden aborttiin perustuslakiinsa.