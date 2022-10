Boris Johnson palasi kesken ulkomaanloman Britanniaan – odotetaan kärkkyvän paluuta pääministeriksi

Ainoa pääministerikisaan toistaiseksi ilmoittautunut konservatiivipuolueen poliitikko on kuitenkin Penny Mordaunt. Hän ja Johnson ovat selvästi jäljessä puoluetoveriaan Rishi Sunakia kansanedustajien kannatuksessa. BBC:n mukaan Sunakin tukijalista on kasvanut jo 110:een, kun Johnsonin takana on 48 ja Mordauntin 21 kansanedustajaa.