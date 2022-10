Brasilialaiset aloittivat äänestämisen presidentinvaalien toisella kierroksella

Kansainvälisesti merkittävin kysymys Brasilian vaaleissa on monien mielestä Amazonin sademetsän tulevaisuus. Bolsonaro on ensimmäisellä kaudellaan kiihdyttänyt sademetsän hakkuita ja viljelysmaaksi muuttamista, mikä on kiihdyttänyt valtavan ekosysteemin kuihtumista.