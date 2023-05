Brasilian ex-presidentti Bolsonaro oli poliisin kuultavana ja vakuutti syyttömyyttään epäillyssä rokotustodistusväärennöstapauksessa

Poliisi on kertonut epäilevänsä, että Bolsonaron avustaja Mauro Cid käytti hyväksi kontaktejaan maan terveydenhuoltojärjestelmässä, jotta muun muassa Bolsonarolle ja tämän perheelle saataisiin hankittua väärennetyt rokotustodistukset esimerkiksi matkustusrajoitusten kiertämiseksi. Poliisin mukaan sillä on todisteita siitä, että Bolsonaro on ollut tietoinen väärien tietojen syöttämisestä terveysministeriön sähköiseen rokotusrekisteriin.