Brasiliassa äänestetään tänään presidentinvaalien toisella kierroksella

Presidentinvaalien toisen kierroksen kampanjoinnin aikana Brasilian politiikan asiakysymykset – kuten Amazonin sademetsä ja talous – ovat saaneet jäädä sivuun henkilöön menevien hyökkäysten tieltä. Bolsonaroa on nimitelty kannibaaliksi ja pedofiiliksi, kun taas Lulaa on kutsuttu lainsuojattomaksi bandiitiksi, joka on tehnyt sopimuksen saatanan kanssa.