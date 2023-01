Brasiliassa osoitettiin mieltä demokratian puolesta – protestoijat vaativat Bolsonaron vangitsemista

Brasilian entinen presidentti Bolsonaro on joutunut sairaalahoitoon Orlandossa Yhdysvalloissa kovien vatsakipujen vuoksi, brasilialainen O Globo -lehti kertoi maanantaina. Bolsonaro on kärsinyt terveysongelmista sen jälkeen, kun häntä puukotettiin hengenvaarallisesti hänen vuoden 2018 vaalikampanjansa aikana. Puukotuksen jälkeen hänelle on tehty kuusi leikkausta.