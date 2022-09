Britannia valmistautuu aikaan kuningattaren jälkeen – kuningas palaa Lontooseen, surunvalittelukirja on avautunut

Koska prinssi Charles nousi kuninkaaksi, muuttuu kruununperimysjärjestys. Ensimmäisenä järjestyksessä on nyt prinssi William. Toisena on prinssi George eli Williamin vanhin lapsi. Kolmantena on prinsessa Charlotte eli Williamin toiseksi vanhin lapsi. Neljäntenä on prinssi Louis eli Williamin nuorin lapsi.