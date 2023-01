Britannian harakoille annetaan entistä kalliimpaa lämpöä – kotona oleillaan takki päällä ja kirjastoihin mennään lämmittelemään

Institute for Governmentin raportissa todetaan, että vetoisat ja energiatehokkuudeltaan huonot kodit on jo pitkään tunnistettu Britanniassa mittavaksi ongelmaksi. Kampanjaryhmä Insulate Britain on ajanut kotien parempaa lämpöeristämistä ja energiatehokkuutta sekä vaatinut maan johdolta kansallista ohjelmaa parannusten toteuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kampanjoinnin keskiössä on ilmastokriisin hillitseminen.