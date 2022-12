Britannian lakkosuma peruu junia, rajaa terveydenhuollon palveluita ja viivästyttää joulupostia – miksi juuri nyt?

– Suuri ongelma Britannialle kuten monelle muullekin maalle on se, että työvoimasta on jatkuva pula. Täällä on käytännössä täystyöllisyys. Monet alat kärsivät siitä, että ne eivät saa tarpeeksi työntekijöitä, jonka takia täytyy saada enemmän irti niistä, jotka ovat töissä, Siukosaari sanoo.