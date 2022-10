Britannian pääministeri Liz Truss vakuuttaa olevansa taistelija, eikä luovuttaja – oppositio hiillosti parlamentissa Trussia ja ihmetteli, miten ihmeessä tämä vielä voi olla vallassa

Konservatiivipuolue on sisäisesti hajallaan, joten ilmiselvää Trussin seuraajaa ei olisi tarjolla. Silti luottamus Trussiin on niin alhaalla, että hänen kauttaan povataan politiikan arvioitsijoiden keskuudessa yleisesti lyhyeksi. Truss itse on kertonut aikovansa viedä puolueensa sen johtajana seuraaviin parlamenttivaaleihin. Niiden tarkasta ajankohdasta ei ole vielä tietoa.